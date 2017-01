Moonlight, un chef d’œuvre

Moonlight est un film dramatique américain réalisé par Barry Jenkins, avec Alex R. Hibbert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes. C’est une adaptation de la pièce de théâtre In Moonlight Black Boys Look Blue de Tarell Alvin McCraney.

Pendant trois périodes cruciales de sa vie, Chiron, un jeune Afro-américain se bat contre son milieu et sa famille pour vivre son homosexualité.

Le rôle de Chiron , à la recherche de son identité sociale et sexuelle, est incarné par le jeune et talentueux comédien Trevante Rhodes, âgé de 26 ans.

Un chef-d’oeuvre, un triomphe, une réussite éblouissante, ce film indépendant, dont on parle partout est un sleeper, c’est-à-dire un film venu de nulle part qui pourrait bien remporter un incommensurable succès et de nombreux prix.

Il s’agit de l’adaptation du texte autobiographique du dramaturge Tarell Alvin McCraney racontant le destin, à trois âges distincts, d’un jeune homme noir de Floride à la recherche de son identité sociale et sexuelle.

Sortie le 1 er février 2017.