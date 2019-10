Municipales 2020 : Audrey Pulvar candidate à Paris…FUCK ce n’est plus une FAKE NEWS

Début Mars 2019, http://www.bondamanjak.com/audrey-pulvar-se-lance-en-politique/ bondamanjak.com révélait au « peup » de la #Martinique que la journaliste Audrey #Pulvar fille de l’indépendantiste Marc Pulvar, se lançait à l’assaut de la mairie de #Paris sur la liste d’Anne Hidalgo.

Un suceur de cockpit qui existe sous le nom de Brut Trentkat était venu lui sucer la moule frites

7 mois plus tard, l’information tombe comme un coutelas sur un coco nain…la miss se confie au parisien : « « J’ai mis du temps à me décider. J’ai un agenda bien rempli », se justifie l’ancienne présidente de la fondation Hulot. Après avoir refusé d’être candidate aux Européennes en 2019 puis tête de liste pour les municipales de 2020, elle a accepté d’être numéro 2 derrière Ariel Weil dans le centre. « Seule Anne Hidalgo est capable de poursuivre le travail engagé contre le dérèglement climatique » 7 mois plus tard, Brut Trenkat en nègre de maison, il ne suce plus, il avale.

Et pendant ce temps-là en #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité, #Colbert le père du #codenoir a une statue devant l’Assemblée nationale et ça ne dérange personne

https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/Les_descendants_de_personnes_mis_en_esclavage_en_Martinique_Guadeloupe_Contre_la_presence_de_la_statue_de_COLBERT_devant/