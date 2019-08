Municipales 2020 en #Martinique : et si #Kalash était candidat au François ? Et si il s’y mettait ? Avouez que ce « ET SI » vaut tous les attendus comme un messie. Imaginez les meetings de chanteur actuellement le plus bankable dans les Outremer. Imaginez ces discours à l’Appaloosa…au Cap-est…à la baignoire de Joséphine…à Dostaly…à Petite France…la fumée…movééééé… du bruit…oh realllly comme dirait Miguel J.

Plus d’abstention, les urnes seraient remplies comme la plage de la pointe Faula lors de la Baccha. Et puis au niveau du feeling…du sex appeal…Kalash…c’est pas Victor…non tu crois ?

En sus, le sieur qui gère bien sa carrière n’aurait aucun mal à être plus brillant que nos actuels maires, députés et autres sénateurs…🎶🎶🎵🎵VOTEZ KALASH…🎶🎶🎵🎵ash…ash…ash…alé chèché bilten a 🎵🎵🎶KALASH…ash ash ash…mété’y adan anvlop ba KALASH…ash…ash…ash…en en en…🎶🎶🎵🎵la fumée…