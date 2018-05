« NAÏVETÉ !!! »

Le cas #ATV, en bon fournisseur de feuilleton braise îlien, influence bien malgré lui, le climat politico tout ce qu’on veut en #Martinique.

Du coup, la crise au Mouvement Indépendantiste Martiniquais (MIM) comme un cadavre mal lesté remonte à la surface. Jeudi 10 mai 2018, le piteux pitt pose ses valises sur le mur de l’élue Aurélie #Nella.

Cette dernière fait le show en mettant en scène le vibrant et suintant soutien qu’elle apporte à la chaîne privée en difficulté.

Dans la même veine, Catherine #Conconne la sénatrice en grande manipulatrice est déjà montée sur scène pour signer sous l’oeil empreint de collyre d’une caméra presbyte, un chèque Ikéa de 500 €.

Devant son téléviseur, le responsable du centre commercial de la Cour Perrinon, un verre de mabi à la main, mange son bokit de la veille avec rage.

Le conflit Facebookien passe en mode rut niloriste, suite à un commentaire concis et meurtrier de Daniel Marie-Sainte.Un mot. Sept lettres. NAÏVETE. Boudoum. le mot est sanglant, cinglant, autant que sans gland.

C’est la première fois que DMS le secrétaire général du MIM s’attaque publiquement avec une rare sagacité à l’amie du député du sud. Lui qui voyait en elle l’avenir du parti en partie. Ça sent les algues sargasses et ça agace.

Du coup, c’est cellule de crise au PN (Parti Niloriste), is arrivent comme un banc de titiri métis du Mexique.

Mais le fait politique majeur dans cette histoire c’est que Jean-Philippe Nilor vient lui-même au secours de celle qui fait vibrer son coeur et son bulbe rachidien. L’homme était tranquillement en train de se reposer dans son bungalow de fonction quand il reçoit sur WhatsApp un message de Christine L : « Janfi…DMS décale Aurélie sur Facebook ». Manman manman difi pri. 😡🔥. Le romantique qui ne va qu’au coeur, le chibre encore suintant, sort brusquement de son lit. Saute dans son slip kangourou de compétition et se met à taper nerveusement sur son clavier. C’est la guerre.

« Man koumansé bon épi sé Gran nonm ta la. Kisa ka rivé Daniel ?…i bizwen pran an tout tèt ? Isaora retiens moi retiens moi.

Le message émasculé qui va suivre attaque bizarrement Alfred Marie-Jeanne sans évidement le nommer.

Sur Facebook…on se marre déjà. Tyty Poule renouvelle son stock de chips. La macaquerie d’Aurélie Nella ne passe pas. Elle doit sûrement avoir le même conseiller en communication que Bruno Nestor Azérot.

La réunion du MIM le 25 mai au Robert ne va pas être triste. Espérons que ATV sera là. Je vous en prie…prions.

Franck Vaskolovic