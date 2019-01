Naomi Osaka fait la Une du Times.

« Je suis née à Osaka. Je suis venue à new York quand j’avais 3 ans. J’ai déménagé de NY pour la Floride à 9 ans. Je m’entraîne en Floride depuis lors. Mon père est Haïtien, j’ai donc grandit dans un foyer haïtien à New York, j’ai beaucoup vécu avec ma grand-mère. Et ma mère est Japonaise, j’ai donc aussi vécu avec la culture japonaise. Si vous me dites Américaine, si j’ai vécu aux USA je dois l’être aussi. »

Naomi est une joueuse de tennis pro du circuit féminin. Elle est née en 1997 et sert à 200 km/h. Elle s’est fait connaitre pour avoir battu Séréna Williams à l’US Open. Numéro 4 mondiale, elle représente … le Japon.