Naufrage du Bourbon Rhode, 3 marins retrouvés

Lorenzo, ce cyclone monstrueux qui remonte sur l’Europe, a malmené le remorqueur Bourbon Rhode en plein Atlantique.

Les recherches aériennes dépêchées depuis Dakar (Sénégal) ont permis de repérer 3 hommes dans un radeau de survie. Ils ont été récupérés par un navire de commerce.

11 autres marins manquent à l’appel. Les recherches aériennes et nautiques se poursuivent pour les retrouver.

Et le cyclone mutant Lorenzo poursuit sa route en pleine mer, directement vers l’Irlande et va sans doute continuer de déchirer tout ce qu’il trouvera sur sa trajectoire.

Une nouvelle ère commence qui verra des cyclones de plus en plus violents, avec des trajectoires nouvelles, inattendues, immobilisés durant des heures comme Dorian sur les Bahamas, et à la fin l’humanité jouera Waterworld, sauf que ce ne sera pas du cinéma.