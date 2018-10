Vient de paraître chez Mémoires d’Encrier « NoirEs sous surveillance : Esclavage, répression, violence d’État au Canada » de Robyn Maynard – Traduction de Catherine Ego.

La vérité a souvent un goût amer. Nous ne savons comment accepter nos histoires. Faut-il s’en tenir aux faits et dire la vérité ? Cet ouvrage monumental si richement documenté est précieux, il nous tire de l’oubli et du silence. Que savons-nous de l’esclavage au Canada ? Que savons-nous de la répression exercée sur les femmes et les hommes noirs ? Que savons-nous du racisme systémique ? Que savons-nous de la détresse des Autochtones, des sans-papiers, des personnes réfugiées ? Enfin fort peu… Parce que l’État construit et déconstruit les récits à travers les institutions. Les citoyen.ne.s sont ainsi condamné.e.s à reproduire une histoire qui nous échappe.

L’édition originale anglaise de NoirEs sous surveillance. Esclavage, répression et violence d’État au Canada (Policing Black Lives : State Violence in Canada from Slavery to the Present, Fernwood 2017) a été nommée parmi l’un des « cent meilleurs titres de 2017 » par le Hill Times, et est en nomination pour le Atlantic Book Award.

« Robyn Maynard ébranle jusque dans ses fondements l’image multiculturelle et inclusive du Canada. D’une plume implacable, elle dissèque les multiples ancrages du racisme structurel et des idéologies genrées dans l’histoire mondiale de l’esclavage et du colonialisme. NoirEs sous surveillance est une lecture indispensable pour quiconque s’intéresse à l’histoire canadienne et aux mouvements pour la justice sociale ainsi qu’aux forces abolitionnistes et révolutionnaires de Black Lives Matter. » – Angela Davis

« Une lecture franche et incisive du racisme au Canada qui profiterait à tout le monde – noir, blanc, autochtone… » – Winnipeg Free Press

Robyn Maynard

Auteure, militante féministe, activiste noire, Robyn Maynard est l’une des voix les plus écoutées sur les enjeux de la race, du genre et de la discrimination au Canada.

