Rien ne va plus PPM. Pire ça va mal. Depuis la défaite du 13 décembre 2015, les membres du parti cher à Aimé #Césaire ont épuisé le stock de Feuillus Corossolus en #Martinique. Sabs se remettre en question, Serge #Letchimy a fait le malin. Il a notamment placé son nègre en littérature Johnny « a l’idée »Hajjar. Mais la jauge du réservoir de Trénelle ne fonctionne plus. En sus il y a des fuites macronniques qui niquent la structure. Et…le récent clash « Tisserand » qui circule sur les réseaux sociaux démontre que le Letchi fait dans le fruit à pain doux.

Aussi, ça part dans tous les sens. Le nouveai Césaire s’appelle Emmanuel Macron. Oui vous avez bien lu. La veuve de Camille Darsières en parle…et c’est maintenant Catherine #Conconne qui like en mode falling in love again, une page Facebook dédiée à l’homme qui monte sur le ventre de Marine Le Pen pour atteindre le pic orgasmique qu’offre le sommet des sondages.

Non pas toi Cathou…oh mon dieu…oh my god…oh ma Diana…oh djee zeus. Le PpM se désorganise tout comme EpMn et tout le monde n’a d’yeux que pour Emmanuel rozé jaden a…

Eh oui…si on se penche sur le cas Cathou, une fine analyse des selles permettra d’affirmer que le PPM est dans la merde. Et ce n’est pas Eric #Coppet, ni Dany #Chomet, ni Fred #Lordinot, ni Daniel Robin, ni…qui diront le contraire.