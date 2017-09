ET si nos créatifs étaient plus créatifs ? Et si ils s’y mettaient ?

En #Martinique et en #Guadeloupe nous sommes les rois du mimétisme imbécile. Après on s’étonne quand certains disent que notre seule invention c’est un piège à crabes qu’on appelle …RATIÈRE.

Revenons donc sur les fameux #MAKE MARTINIQUE GREAT AGAIN et #MAKE GUADELOUPE GREAT AGAIN. C’est tellement une belle trouvaille que Molotov.tv est elle aussi entrée dans la brèche offerte avec Make TV great again! Le saut créatif se réalise sans élastique et c’est là que ça tique tellement c’est pathétique. Oh mon Dieu, oh my God, oh ma Diana, oh Djee Zeus.

Eh oui dans notre univers, tout le monde est EXPERT. Expert web, Experte médias, Experte en paires, Expert en EX, Il y a presque autant d’experts que de pères qu’on s’y perd. Super.

Au fait…puisque bagay la pou ayen…j’en ai une pas mâle..oups…mal qui permettrait d’avoir des couilles en or : #MAKE MY DICK GREAT AGAIN. On rigole mais en sus, je suis sûr que ça ferait bander plus d’un.

Molotov…Cocktail ? Bonne question.