Le nouvel An chinois, ce sera l’année du coq de feu. Le 28 janvier 2017 marque le début de la nouvelle année du calendrier chinois

Le 28 janvier 2017 marque le début de la nouvelle année du calendrier chinois.

Une année placée sous le signe du coq de feu. Les festivités du nouvel an, seront célébrées en grande pompe dans les communautés chinoises du monde entier. C’est l’occasion pour des centaines de millions de personnes de rejoindre leur famille en traversant tout le pays. Un déplacement de population des plus impressionnants de la planète car la tradition veut que les Chinois rejoignent leurs proches pour prier et partager les repas de fête.

De nombreuses cérémonies et célébrations ont lieu à travers le monde. Défilés, feux d’artifices et pétards pour repousser les mauvais esprits et fêter l’arrivée d’une douce année !