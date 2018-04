Oh mon Dieu, oh ma Diana oh Djee Zeus…non Serge Letchimy pas toi…😳😳😳😳🤢🤮🤮

Ce jour, en visite en #Martinique, je récupère un France-Antilles chez mon poissonnier et que vois-je ?



Une annonce légale dont la gouvernance ne manque pas d’ingénierie. Serge #Letchimy témoin assisté dans l’affaire des archives est gérant d’une nouvelle société de transports. Oh…oh. Je l’appelle. Messagerie. J’appelle Catherine #Conconne. Elle me demande de réitérer mon appel plus tard, elle est en train de réparer un fax.

Je contacte les Franck. Zozor ne me capte pas. Vaskolovic est sur un dossier brûlant au Prêcheur. Jean-Marc P, lui est sur un plan de glaçons en provenance du Brésil. Je relie donc l’annonce. C’est donc bien cela. Sergio n’a pas pu faire démarrer le #TCSP au 31 décembre 2015 mais il est gérant de SOLIGOM TRANSPORTS. Non ce n’est pas possible. C’est un homonyme. Sergio rassure moi. Comme quoi le kumquat .