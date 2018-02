Oh mon Dieu, oh ma Diana, oh Djee Zeus, oh rangina, oh vos mâles teen, oh Cédar, Alfred Marie-Jeanne révèle que Aurélie Nella est la maîtresse de Jean-Philippe Nilor

Oh mon Dieu, oh ma Diana, oh Djee Zeus, oh rangina, oh vos mâles teen, oh Cédar, Oh laouyééva, Alfred Marie-Jeanne révèle que Aurélie #Nella est la maîtresse de Jean-Philippe Nilor. Le conflit entre les deux élus prend une tournure qui va mal tourner. Le combat n’est pas loyal. Le président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de #Martinique porte un coup en dessous de la ceinture. Histoire de mettre à mal les gonades pleines de citronnade du député du sud.Wonz man sèbi.🎲🎲 wo papa.. lavi privé boug la dèwo. AMJ ka fouté bordel. Moli mafia.

Dans cette vidéo, il parle de la relation tonique entre Aurélie Nella et le Romanticus qui ne vanus cocus. ♥️🍆 Il utilise le mot « maîtresse ». Nilor est donc à l’école de lutte russe? Nous sommes encore sous le choc. Vite une Heineken fraîche. Chaud.

Nous qui supputions une amitié sincère et platonique entre deux êtres qui travaillent pour le…PEUP et le Oignon PEYI. 🍒🍄

Le pape de l’indivision lui, voit ainsi sa vision multipliée, complètement divisée comme une sous..traction dans un ascenseur de l’Assemblée Nationale.😩

Dans cette énième réunion du Mouvement Indépendantiste Martiniquais (MIM) le leader charismatique lui demande vertement de partir.

De prendre son indépendance… »Alé…pati »… avec toutes ses conneries, son andidantité, son andidantété…son bungalow, son ascenseur, son emploi fictif.

Car le Chaben n’ignore point toutes ces affaires peu reluisantes. Peut-être qu’un jour il en parlera clairement et pas qu’avec des paraboles comme il aime le faire. A suivre.