Oh mon dieu, oh ma Diana, oh Djee Zeus…Serge Letchimy…dis moi que ce n’est pas vrai…non…pas toi ?

Le Parti Progressiste Martiniquais cher à Aimé #Césaire doit avoir un pichon métis comme dirait le père Pinchon. Chyen pisé anlè zot ? En #Martinique, dès que le PPM est dans une structure, ça part en sucette. Nom d’une pipe ce n’est pas possible. La ville de Fort-de-France, le bastion du balisier, est endettée comme jamais. Le Conseil Régional de 1983 à 1992 a généré un gouffre abyssal. Et on ne compte plus les errances de gestion de ce parti:

– La SEMAIR

– La SEMAFF

– L’hôpital Pierre Zobda-Quitman

– La CACEM

– La CFTU

– L’ACISE

-Odyssi

-SODEM

-TCSP

Aussi, au coeur de la démocratie participative, ne comprenant cette gouvernance qui manque d’ingénierie, nous sommes obligés d’interpeler celui qui pourrait expliquer l’inexplicable. Serge Letchimy…pourquoi tout cela ? Pourquoi tu ne donnes pas les 35 000 € à la dame de boutique ? Ça fait 3 ans…zot bizwen i mò pou mot bliyé sa ? Mafia …sa ou ka fè a pa bon. Sé pa an sel manman ka fè yich méchan…(je reprends ici tes propos historiques).

Et je ne parle même pas de la dilapidation programmée du patrimoine immobilier de la CTM. On va en reparler. T’inquiète.

Voilà Sergio…explique nous. Pourquoi Jean « Pink Parrot »Crusol est muet ? I pèd la parrot ou la pawol ?

Une seule chose est sûre, on suit ces dossiers avec une rigueur spartiate. On te tiendra au courant.

Bisous.