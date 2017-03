Oh mon dieu, oh ma Diana, oh my God, oh djee zeus…Sergio, Didier…Regardez …le #TCSP roule. Oui, vous avez bien lu, vous avez bien vu. Les bus du TCSP roulent à Fort-de-France en #Martinique. C’est Serge #Letchimy et Didier « War »#Laguerre qui doivent être contents. Lancement de la marche blanche ce jour. A suivre.