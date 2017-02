Oh mon dieu, oh my god, oh ma Diana, oh Djee Zeus…oh PEM non pas toi ?

Voilà quelques photos éclairantes qui mettent en lumière les sombres conciliabules qui gangrènent actuellement l’échiquier politique en #Martinique.

Nous sommes dans un restaurant huppé du chef-lieu cher à Aimé Césaire.

Une table qui se veut discrète. Des gens mais pas n’importe qui.

On reconnaît Philippe Edmond-Mariette, avocat, ex député, ex râleur de l’Evolution de Coridon etc…une personnalité de l’île. On voit un homme en rouge. ce n’est pas un pull-over. C’est une chemise. C’est Claude Gelbras, un homme à tout faire, tantôt homme d’affaires dit-on. tantôt sauteur en largeur, informaticien, conseil en stratégie à la mord moi le noeud.

Son fait d’armes le plus saillant c’est d’avoir confié au Canard Enchaîné l’affaire dite Green Parrot.

La femme à gauche c’est la journaliste Sonia Laventure et l’homme qu’on a du mal à identifier sur les clichés c’est son mari Miguel. Dans ce restaurant, on peut parler. Mais l’idéal c’est de le faire en mode « chui chui chui » et puis il y a cette communion qu’offre la manducation.

Une communion étonnante entre un homme qui sollicite le soutien d’Alfred Marie-Jeanne et un autre qui a tout fait pour le détruire politiquement. Le plat de résistance résiste. Ca passe mal. C’est un peu comme si, dans ce charmant on changeait les personnages. Et qu’on voyait Serge #Letchimy, Catherine #Conconne , Camille #Chauvet et gilles #Dégras…ou mieux, Jean-Philippe #Nilor, Aurélie #Nella, Louise #Telle, Victor Monlouis-Bonnaire et…Gilles Dégras. Entre, rires, Champagne, accolades de Fort-de-France ou de New York. Beaucoup de gens ne comprendraient pas. Et je comprendrai parfaitement qu’ils ne comprennent pas. Compris ?

Ce manjé kochon, en plein développement durable, démontre aujourd’hui les travers de porc de la société martiniquaise.Et c’est notre réalité. Inquiétant. La Martinique…le PAYS comme ils aiment le dire est un glaire prétexte. Tout le monde est gourou dans un univers de kangourous. L’important, c’est…j’empoche pour ma poche. Zafè tjou Louloute.

La fidélité, l’intégrité, la droiture, l’honnêteté et autres bondieuseries sont des valeurs obsolètes. Eh oui ça arrive. Oui mafia.Ma fi a 13 ans. Elle est conseillère en communication. Précoce like Ducos.

A l’orée des législatives de 2017, j’aimerais bien connaître la réaction d’Alfred Marie-Jeanne mais je n’ai pas son numéro de téléphone. Et je n’ai pas le gel bras long.

Une seule chose est sûre, Philippe Edmond Mariette aime le gel comme bras droit pour ses plans à gauche mais il devrait faire attention quand la vaseline s’additionne au sable de l’anse couleuvre.