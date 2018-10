Oh mon dieu, oh my God, oh djee Zeus…l’opérateur DIGICEL serait sérieusement dans le ROUGE

Voilà une nouvelle qui devrait rendre plus d’un iPhone aphone notamment en #Martinique, en #Guyane, en #Guadeloupe et en #Haïti.

#DIGICEL serait sérieusement dans le ROUGE.

L’opérateur de téléphonie mobile qui avait fait fort en proposant des forfaits attractifs lors de son lancement est en passe de déclarer…forfait.

Le groupe a vraiment du mal à rembourser ses dettes, ce qui ne lui permet pas de renouveler ses équipements et envisager des déploiements pour tenir un rang compétitif sur un marché très hard.

D’ailleurs…le consommateur trouve au quotidien que le réseau ne répond pas à ses attentes. La structure elle espère trouver des fonds, des investisseurs pour relancer la machine.

Un véritable challenge. Et pendant ce temps là, en #France, le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité, #Colbert le père du #CodeNoir…zot ja sav.