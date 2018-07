Oh my God, oh Djee Zeus…oh Colbert…elles veulent toutes d’un gros dos coucoune à exhiber … notamment au Tour de la Martinique des yoles rondes

Entrons vite dans le sujet pendant que le vit est dur. Plus que jamais la loi du paraître prend racines dans une société où l’ego sans trique n’est pas concevable.

Aujourd’hui, en #Martinique, le sexe prime lorsque le non-verbal s’exprime.

« Je vais te montrer la marchandise », « Tu fera du lèche vitrine ». But comme dirait Bobi en bon sociologue moderne … »Tu veux mon lambi…faut un moteur Mercury ». Oh wa wa. Tu as la manne …awa.

Eh oui…c’est la loi du marché. C’est marche ou crève ? Mais non. T’inquiète.Ça va marcher.

ce qui nous vaut un torride coït entre l’offre et la demande qui demande toujours mieux.

Aussi, les femmes pénètrent sans graisse dans cette faille, pire, cette fente offerte. Ça suinte.

Ainsi on a un seul mot sur les lèvres. LÈVRE. De préférence de grosses lèvres pour mettre notamment l’eau à la bouche d’autrui. Goink.

Balance ton porc ? AWA. Bien au contraire, viens me traire je suis là pour te plaire. Mi jé a.

On peut donc lire cela qui démontre que le monde change :

« Comme on en apprend tous les jours, ce matin j’ai appris que certaines martiniquaises se font faire des injections au niveau du pubis pour l’avoir plus bombé dans les maillots de bain pour le TDY et la Mercury…

Vous étiez au courant vous ?

Pourquoi on ne me dit jamais rien, à moi ? 😜

C’est une drôle de pratique, n’est ce pas ? »

Le débat est du coup, à ciel ouvert. Les faits sont avérés. C’est dans l’air du temps. Les stars de ce monde montrent fièrement ses attributs comment aller droit au but.

Evidemment pour être dans le coup, tout cela a un coût. Selon nos sources, les médecins qui pratiquent ces injections sur la place permettraient à ses sexes du sexe faible de bomber le torse entre 450 et 800 €. Des interventions non remboursées par la sécu car c’est du cul.

Eh oui, By Low law. Quand on aime sa coucoune, son chatrou, sa madafa, son dos patate, son cameltoe, on ne compte pas.

