Et si on mettait de la diversité dans la pub ?

Cela se passe en Angleterre. Pas en France, rassurez-vous. Ni même au Canada. (ouf ?)



#SoWhiteProject.

Un groupe de photographes a décidé de prendre le problème du MANQUE DE DIVERSITE dans l’imagerie publicitaire.

Ils prennent et diffusent des images réelles de la vie. Images qui montrent que le monde réel est beaucoup plus diversifié que dans la pub monochrome.

L’idée est née dans la tête d’une pubarde qui cherchait – désespérément – des images de gens réels dans les banques d’images en ligne. Impossible.

Elle a alors décidé de créer son agence et de vendre ses photos de vrais personnes diversifiées en ligne. Les photos sont maintenant disponibles sur le site leader mondial, Gettyimages. Images utilisables pour Noël et Pâques… ces images sont BANALES et normales. C’est justement ça l’objectif. Montrer que la diversité n’est pas une pub « à la Benetton ».

PLUS D’EXCUSES : Ces images sont donc DISPONIBLES pour nos amis de la pub aux Antilles. Les gros amateurs de chapées-chabines et les paresseux qui nous affichent de blondes bombes sous prétexte que « c’est Paris qui décide ».

L’imagerie est la base de la culture. Le public a le DROIT de se reconnaitre dans les messages qui lui sont adressés. Et c’est donc un DEVOIR de veiller à la présence de toute la diversité antillaise dans le marketing.

Comme quoi, ce n’est pas compliqué de commencer à régler des problèmes.

Moins de bla bla, plus de résultats.

Le site SoWhiteProject



…et regardez qui participe au mouvement… ce sont de grosses signatures. Voyons si les magnifiques agences du pub aux Antilles vont suivre le mouvement… 😂