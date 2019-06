On n’est pas couché : Serge, Dominique, Frédéric ont-ils eu les couilles de parler de Colbert le père du Code Noir ou se sont-ils couchés comme d’habitude ?

Plus que quelques heures en ce beau samedi 08 juin 2019, pour savoir si Serge »GBH » Romana, Dominique Sopo et le business historien Frédéric Régent ont eu les couilles de parler de #Colbert le père du Code Noir lors de l’émission de Laurent « Cockpit Sucker » Ruquier, ou s’ils se sont couchés comme d’habitude ?

Il faut dire que ce droit de réponse obtenu grâce ou à cause de Christine Angot est l’occasion rêvée pour rebooster le fonds de commerce triangulaire de ces trois « vendus ». CM98, l’association « à but lucrative »de Serge « GBH » Romana est grassement financée par Bernard Hayot. Au secours. Oh mon dieu, oh my God, oh djee zeus on marche sur la tête en Louboutin. Vous me direz que le bitin vaut le butin. Le descendant d’esclavagistes finance les actions des descendants d’esclaves. Colbert est vivant. Il doit être mort de rire. On peut réécrire l’histoire comme on veut. l’argent sert à ça.

Un jour pas si lointain on apprendra qu’un pédophile était un humaniste. Par exemple…il parait que Paul Gauguin confectionnait ses pinceaux avec des poils pubiens de pucelles. Voilà une information qui pue bien.

Revenons à…Colbert…je suis prêt à parier que Frédéric Régent ne parlera pas du père du #codenoir car il sait que ce dernier est à l’origine du non développement de nos territoires encore colonisés. « La colonie doit enrichir la MÉTROPOLE mais ne peut pas le concurrencer ». Les mots sont clairs et limpides voire intrépides. Et ce… depuis 1685. Donc…en gros…on n’est pas couché.