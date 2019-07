Et si on se penchait sur la circulation des armes en Martinique? Et si on s’y mettait…sérieusement?

Le samedi 11 juin 2016, 6:00 le Maximus a diffusé son dernier mix, fermé ses portes. Quelques clients sont encore sur le parking à refaire le monde et le match, quand une embrouille entre X et Y atteint un pic. Résultat:des coups de feu… trois blessés. Et une entreprise qui se retrouve avec une fermeture administrative de 15 jours alors que son activité était terminée. Alors c’est quoi le problème en #Martinique? La circulation des armes ?



A quoi servent les campagnes Déposez les armes ? A quoi servent les forces de l’ordre à part surveiller les automobilistes depuis le toit du parking de la Galleria? On ne peut pas contrôler ceux qui détiennent des armes sur une île qui fait 75 km de long et 33 de large? A qui profite ce laxisme étatique. Tiens ce même samedi 11 juin dans un anniversaire, au Lamentin, plusieurs jeunes ont été blessés toujours suite à l’usage d’une arme à feu. Sans commentaire mais commentaire ?