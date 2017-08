On s’ennuie à Fort-de-France…?

Cinq adjoints au maire de Fort-de-France le chef-lieu de la #Martinique, briguaient le poste de sénateur, et pas des moindres : Yvon Pacquit , 1er adjoint, Elisabeth Landi, 2eme adjointe, Frantz Thodiard 6ème adjoint, Catherine Conconne 7ème adjointe et Annie Chandey 9eme adjointe. Deux, les plus raisonnables et peut-être les moins voraces de la race des voraces se sont retirés à la dernière minute, Chandey et Thodiard…

Alors on peut légitimement se poser la question : « y-a-t-il tellement rien à faire dans la ville de feu Aimé Césaire pour les administrés et pour leur qualité de vie ?

Tellement rien à faire que chacun estime qu’il (ou qu’elle) peut quitter Ce « Titaniquesque » navire et désormais sièger sous les ors de la République ?

Monsieur le Maire devrait réellement se poser la question : « pourquoi les rats quittent-ils le navire ? »

L’argument d’Yvon Pacquit : « Mon heure est arrivée » … nous voilà renseigné … son bilan cependant à Odyssi, CHU la Meynard , CACEM ou SMTVD est cependant plus que contestable … et à la mairie, en plein conseil municipal … « c’est la pêche aux moules, moules Je n’veux plus y aller maman Les gens de la ville, ville, ville m’ont pris mon panier maman Les gens de la ville, ville, ville … » là on pourrait remplacer moules par …lambis ou encore un visqueux chatrou , car Yvon a la somnolence facile … à la ville, ville, …

L’argument d’Elisabeth Landi… surnommée « l’invisible », l’ex du soldat inconnu, parce que dit-elle « surchargée de travail » : « pou tchi pa moin ! » Bref, comme une élection de miss …

Catherine Conconne : « an ti won Paris » …

Dans cet invraisemblable bal d’ambitions les désormais « ich dewo » de Césaire , adjoints au maire d’une capitale si chèrement gardée, on se demande ce que fait Didier , apparemment mal conseillé, qui déjà a fait un mauvais départ sur son fauteuil de maire, d’une communication ratée ! Apparemment ses adjoints sont plus connus que lui … en bien ou en mal d’ailleurs . Une situation inédite ! Hou…Hou … Y-a-t-il un pilote dans l’avion? Sergio , s’il te plait, on attend que tu mettes de l’ordre dans tes rangs … Lè ou lé , kan ou lé ! En 2020, revient vite à la ville et laisse ton siège de député à Didier, apparemment cette position de maire le gave et ses adjoints abusent… tu ne trouves pas ?