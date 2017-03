Orange augmente la pulpe de la 4G

#Orange annonce la mise en service de 300 sites 4G, soit le plus large

réseau 4G aux Antilles-Guyane utilisé quotidiennement par 200 000

clients.

A l’occasion de la publication des résultats au 1er Mars 2017 de l’observatoire du déploiement des

réseaux mobiles de l’ANFR, Orange confirme la réalisation du programme d’extension du réseau 4G

annoncé en novembre 2016.

Orange est l’opérateur ayant déployé le plus grand nombre de sites 4G à la fois globalement sur les Antilles-Guyane et sur chacun des territoires. Sur les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

Orange est par ailleurs le seul opérateur à offrir une connectivité 4G à ses clients.

Associés aux meilleurs lots de fréquences remportés lors de l’appel à candidature ARCEP ainsi qu’à

une forte densité de sites 4G raccordés par fibre optique à 1Gbps, Orange propose le meilleur des débits permis par le réseau 4G avec des débits jusqu’à 300 Mbit/s.

Ainsi pour la première fois aux Antilles-Guyane, nos clients ont pu partager leurs émotions par vidéo

en 4G pendant les parades du carnaval. Pour mieux accompagner ses clients lors de ces manifestations emblématiques, les équipes d’Orange se sont également mobilisées avec la mise en

place pour la première fois d’émetteurs temporaires 4G au cœur de ces manifestations.

L’extension et le renforcement de la qualité du réseau 4G Orange est le premier opérateur à avoir lancé la 4G et la 4G+ aux Antilles-Guyane et est le seul opérateur à proposer la 4G/4G+ à tous ses clients sans surcoût ou sans nécessité de changer d’offre.

Orange poursuit ses efforts dans le déploiement du réseau mobile avec l’ambition de dépasser dès cette année ses engagements de couverture 4G attendue par l’ARCEP en novembre

2018 avec plus d’un an d’avance.

Avec la 4G pour tous et les nouveaux forfaits avec des godets data jusqu’à 40Go, le trafic data sur le

réseau Orange a doublé dès le lancement. Nos clients échangent chaque jour plus de 20 téraoctets

de données soit l’équivalent de 1,5 million de morceaux de musique ou 60 000 épisodes de série. Ce trafic de données représente une progression de plus de 2,5 fois le trafic observé l’an passé à la même période.

Orange continue ainsi de déployer son réseau 4G partout où cela compte pour ses clients pour offrir

la meilleure expérience du très haut débit mobile aux Antilles-Guyane.

Plus d’info sur le site dédié http://4g.orangecaraibe.com.