Maintenant Orange c’est aussi une banque en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique

Presque un an après son lancement réussi en #France hexagonale, #Orange lance

en #Guadeloupe, G#uyane et en #Martinique, la nouvelle offre bancaire d’Orange Bank.

Orange Bank est aujourd’hui, la seule banque française à proposer à la fois la gratuité, l’immédiateté, l’innovation des usages et un conseiller virtuel, Djingo, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Une offre bancaire mobile

Avec Orange Bank, Orange n’a pas simplement transféré en digital des usages bancaires traditionnels : elle les a conçus dès le départ pour le mobile. Ainsi, chez Orange Bank, la plupart des opérations et interactions entre le client et sa banque s’effectuent depuis un mobile.

Les clients Orange Bank peuvent :

 envoyer de l’argent par sms ;

 bloquer temporairement leur carte et la débloquer quand ils la retrouvent ;

 connaître leur solde instantanément ;

 et grâce au conseiller virtuel, Djingo, avoir une réponse à leurs questions 24 heures

sur 24 et 7 jours sur 7.

Et pour les clients qui le souhaitent, Orange Bank s’appuie aussi sur la force du réseau de boutiques Orange avec des conseillers spécialement formés IOBSP (Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de Paiement). Dès aujourd’hui, ils accompagnent le client dans sa demande d’ouverture d’un compte bancaire, via l’interface digitale d’Orange Bank et ce, dans trois boutiques habilitées aux Antilles-Guyane.

1 A l’exception de Saint-Martin et Saint-Barthélemy

2 À partir de trois paiements ou retraits/mois Orange Bank. Sinon, 5€ de frais de tenue de compte.

3 Virement SEPA. Envoi d’un SMS au bénéficiaire par Orange Bank afin qu’il renseigne ses coordonnées bancaires. Exécution du virement après réception de ces informations et sous réserve de provision suffisante.

4 Blocage temporaire. Déblocage par le client. Si perte définitive, opposition nécessaire.

5 Sous conditions et sous réserve des règles monétiques commerçants. Solde donné à titre indicatif.

Orange – SA au capital de 10 640 226 396 € – 78 rue Olivier de Serres – 75015 Paris – 380 129 866 RCS Paris – Orias n°13 001 387 (www.orias.fr).

Orange peut commercialiser les produits et services bancaires d’Orange Bank, en qualité de mandataire exclusif en opérations de banque et en services de paiement, ainsi que les produits et services d’assurance de Groupama, en qualité de mandataire d’intermédiaire d’assurance exclusif d’Orange Bank.

Orange Bank – SA au capital de 405 075 712€ – 67 rue Robespierre – 93107 Montreuil Cedex – 572 043 800 RCS Bobigny – Mandataire d’assurance exclusif de Groupama – – Orias n°07 006 369.

Rue de la République, Angle Rue Victor Hugo – Fort de France, Martinique

Boulevard du Houelbourg – Baie Mahault, Guadeloupe

Centre commercial Montjoly 2 – Montjoly, Guyane

Le premier point de contact des prospects et clients avec Orange Bank est le conseiller virtuel, Djingo.

Djingo est capable de répondre à plus de 400 thématiques de façon personnalisée. En moyenne, il traite près de 2 500 conversations par jour dont plus de 52% sont intégralement gérées par lui, sans intervention supplémentaire (source : Orange Bank juillet 2018). En parallèle, pour les opérations plus complexes, Djingo met le client ou le prospect en relation avec une équipe de plus de 200 conseillers experts des Centres de Relation Clients basés en France hexagonale.

Orange Bank propose l’essentiel des produits et services d’une banque classique : un compte bancaire, une carte bancaire, un découvert autorisé7, une assurance complémentaire gratuite au choix, un livret d’épargne rémunéré à 1%, un prêt personnel L’offre s’enrichira progressivement de nouveaux produits et services.

Une banque accessible à tous

Orange Bank propose une ouverture de compte sans condition de revenus et la gratuité de la plupart des services de banque au quotidien.

 la carte bancaire Visa Orange Bank est gratuite ;

 il n’y a pas de frais de tenue de compte si la carte bancaire liée au compte est

utilisée au moins trois fois par mois ;

 effectuer un virement SEPA occasionnel, immédiat ou différé, est gratuit dès lors que

le client procède par lui-même au virement depuis son appli.

Au lancement, les clients Orange Bank peuvent bénéficier d’une offre de bienvenue de

80 euros offerts en utilisant leur carte bancaire et de 40 euros supplémentaires s’ils sont déjà clients Orange ou Sosh, soit jusqu’à 120 euros offerts.