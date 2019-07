Orange change la couleur de la pomme d’Adam

Orange a signé avec UNI Global Union le 17 juillet 2019 un accord mondial surl’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet accord volontariste et innovant est une première parmi les entreprises du CAC 40 et dans le secteur des télécommunications.

Il s’inscrit dans le prolongementdes deux accords mondiaux sur les droits fondamentaux et sur la santé et la sécurité, signés respectivement en 2006 et en 2014 entre le Groupe Orange et UNI Global Union, etconcerne les 149 000 salariés d’Orange dans le monde.

Par cet accord, Orange réaffirme, au niveau mondial, son engagement fort en faveur del'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Déclinable et adaptable dans les pays où le Groupe Orange est présent, l’objectif del’accord est de renforcer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle ainsi que la lutte contre les discriminations et les violences dans toutes les géographies du Groupe. La mise en œuvre de cet accord s’appuie sur une démarche participative de tous les acteurs incluant undialogue social structuré, avec notamment la mise en place de comités locaux dédiés. Un état des lieux partagé et la définition de plans d’action adaptés au contexte du pays seront suivis dans le temps, en relation avec les partenaires sociaux, traduisant ainsi la volonté du Groupe Orange d’agir dans la durée.

Les signataires de l’accord sont : Valérie Le Boulanger, Directrice Exécutive des Ressources Humaines Groupe, Christine Albanel, Directrice Exécutive Responsabilité Socialed’Entreprise, Diversité, Partenariats et Solidarité, Alke Boessiger, Secrétaire GénéraleAdjointe d’UNI Global Union, William Coker, Président de l’Alliance Syndicale Mondiale UNI-Orange (qui regroupe l’ensemble des organisations syndicales adhérentes à UNI Global Union présentes au sein de l’entreprise Orange) et par des représentants des organisations syndicales françaises affiliées à UNI Global Union.

« Je me réjouis que notre politique d’égalité professionnelle s’appuie sur un dialogue social ambitieux, pour renforcer durablement nos actions dans les pays du Groupe au bénéfice des femmes et deshommes d’Orange. » a déclaré Valérie Le Boulanger, Directrice Exécutive des Ressources Humaines Groupe.

Christine Albanel, Directrice Exécutive Responsabilité Sociale d’Entreprise, Diversité, Partenariats et Solidarité poursuit : « En portant au niveau mondial notre engagement en faveur de l’égalitéprofessionnelle entre les femmes et les hommes, cet accord marque une nouvelle étape del’engagement social et sociétal du Groupe ».

