JOURNEE DE PROMOTION ET DE VALORISATION DE LA VIANDE DE PORC CREOLE 9 DECEMBRE 2017 AU DIAMANT NAVETTES GRATUITES PAR BUS PRES DE L’ECOLE DE MORNE BLANC L’association pour la Promotion de l’Economie Rurale (APER) et l’Exploitation Agricole MONTLUC Jean-Claude avec le soutien de leurs partenaires ( Ville de DIAMANT, Ville des 3 Ilets, CAESM, PNM, AMIV, COOPMAR, TOYOTA,..) vous invitent cordialement à une journée champêtre de valorisation et de promotion de la viande de porc créole élevé en semi liberté et des produits de la Coopérative Porcine la COOPMAR, sur le site de l’exploitation située à Morne Blanc – Quartier Ancinel au DIAMANT, le samedi 9 Décembre 2017, de 7 heures à 16 heures. AU PROGRAMME : Vente de viande de porc créole et de produits charcutiers par la COOPMAR. - Vente de viande de mouton, volaille, produits végétaux, etc. - Visite guidée et commentée de l’exploitation - Interventions de techniciens agricoles - - Animation musicale - - Dégustation gratuite de viande de porc créole et de produits charcutiers - Déjeuner champêtre (menu à base de viande de porc créole issu de l’exploitation) Pour le déjeuner champêtre, (nombre de places limitées) réservation et paiement au : 0696 90 22 91 / 0696 37 04 28 / 0696 33 08 02 (le plus tôt possible) #porc #créole #espacesud #viande #promotion #Diamant ... Voir +Voir -

Le lundi 4 décembre, Monsieur Eugène Larcher, Président de l’Espace Sud, et Monsieur Philippe Jock, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie, ont remis officiellement à 46 commerçants du Sud le label Accueil Qualité Commerce Service (AQCS).



La question de la revitalisation des centres bourgs se place aujourd’hui au cœur des préoccupations de développement du territoire. Ce sont des espaces qui concentrent une partie du patrimoine historique et culturel, commercial et qui présentent un potentiel en termes de valorisation.



Sous l’impulsion du Président Eugène Larcher, les Elus de l’Espace Sud Martinique se sont engagés depuis 2013, dans une démarche visant la revitalisation, notamment commerciale, des centres bourgs. L’idée étant de revigorer le cachet historique et culturel, mais aussi, bien entendu, les activités commerciales et de service de ces lieux de vie.



La stratégie globale de redynamisation des centres bourgs de l’Espace Sud s’articule autour de trois axes majeurs, l’accompagnement des commerçants à l’adhésion au label de qualité AQCS, la valorisation des zones bourgs et de leurs commerçants par la création de supports vidéo et l’accompagnement des mairies dans la définition des orientations nécessaires à la revitalisation de leurs centres bourgs. Le déploiement du label AQCS au profit des commerçants est une opération prioritaire menée en partenariat avec la CCIM, la CTM, l’Etat et les douze communes membres de l’Espace Sud. Cette opération de labellisation bénéficie des fonds FISAC, propres aux opérations diverses de revitalisation des centres bourgs. Son objectif principal est de renforcer la qualité de l’accueil des espaces de vente.



Le label AQCS, un véritable outil marketing et de fidélisation de la clientèle

Le label AQCS repose sur un référentiel robuste, décliné en sept engagements, eux même composés de 75 items. L’Espace sud et la CCIM ont, avec le prestataire "Ensembles Formation", assuré un cycle de formations sur une période allant de Mai à Juillet. 97 commerçants ont ainsi saisi l’opportunité d’obtenir ce label national millésimé et ont bénéficié de formations relatives aux techniques d’accueil, à la gestion des espaces de vente, mais également au développement du chiffre d’affaires. D’autres formations ont été dispensées : échange commercial en anglais, valorisation des structures via les outils de télécommunication numérique, sensibilisation aux gestes de développement durable au sein de la structure (gestion des ressources, eau, énergies, déchets), et pour finir une formation à la gestion associative spécialement mise en place pour les commerçants souhaitant impulser une démarche associative.



Ces dernières ont enrichi davantage les compétences des participants. Eugène Larcher et Philippe Jock, accompagné de Marinette Torpille en charge du développement économique à la CTM et de Monique Grimaldi directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ont ainsi récompensé les 46 lauréats de ce prestigieux label. Les candidats devaient obtenir la note minimum de 7/10 dans chacun des thèmes suivants : l’accueil téléphonique, l’extérieur du commerce, l’intérieur et la relation client. Les participants concouraient dans quatre catégories d’entreprises : le prêt à porter, la petite restauration et métiers de bouche, le bien-être et les prestations de services. Le président Larcher n’a pas manqué de souligner à quel point cette opération a donné lieu à un partenariat exemplaire entre acteurs politiques et économiques.



Bertrand Solitude gérant de Optic Grand Sud et Sylvia Ovarburi de Miss Shoes, en obtenant la note de maximale de 10/10, se sont vus décernés le Prix d’excellence.



46 commerçants restaurateurs et prestataires de services du sud reçoivent le label en 2017



