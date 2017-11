Parc Naturel Régional de la Martinique : la guerre des B est terminée

Bruce ? Non. Boutrin/Brithmer. L’ordonnance rendue par le Juge Administratif à Fort-de-France a été notifiée et vient de tomber comme un coutelas sur un coco nain métis en #Martinique.

Ronald #Brithmer le Directeur Général des Services du Parc Naturel doit libérer les accès de la structure et quitter les lieux avec effet immédiat. Le conflit fruité qui l’opposait à Louis #Boutrin, conseiller exécutif de la CTM (Collectivité Territoriale de Martinique) et à ce titre, président du Parc Naturel Régional de Martinique, semble arriver à son terme. Croisons les doigts. Avec Sergio le sous-marinier on ne sait jamais.