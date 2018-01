Communiqué de l'Espace Sud



Relaxe totale de la Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud et de son Président EugÚne Larcher.



Suite Ă la signature d’une convention provisoire d’exploitation du service de la restauration scolaire entre la CommunautĂ© de l’Espace Sud et la SociĂ©tĂ© Servichef pour la pĂ©riode allant du 19 janvier au 31 aoĂ»t 2017, la sociĂ©tĂ© DATEX avait engagĂ©, le 30 mars 2017, une procĂ©dure de citation directe devant le Tribunal correctionnel de Fort-de-France.



Le jeudi 17 janvier 2018, le Tribunal correctionnel de Fort-de-France :



- a rejeté les demandes formulées par la société DATEX ;

- et a prononcĂ© la relaxe totale de la CommunautĂ© de l’Espace Sud et de Monsieur EugĂšne LARCHER au motif qu’aucun Ă©lĂ©ment ne permet de qualifier l’intention d’un dĂ©lit de favoritisme par ces derniers.



