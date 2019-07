La vie devient de plus en plus drôle en #martinique. Ce jour, je m’attendais à une motion de défiance lors de la plénière prévue à la Collectivité Territoriale. Les eunuques ont baissé leur froc. Putain, Pétain comment peut-on ?

Un peu d’ambiance avant le tour des yoles c’est quand même plus bandant qu’un live de Kwaxikolor ?

Vers 16h, je prends une odeur de lotion. C’est…Claude »Le pépé aime contrarié » Lise, le président de l’Assemblée qui est de retour dans l’hémicycle.

Avec sa clochette de vendeur de sorbets il invite les élus-es à venir « travailler » pour le pays…oignon. Les sièges sont superbement vides alors je profite pour échanger avec Daniel Marie-Sainte. À ce moment, souple et alerte comme Lashana Lynch, Maryline Lesdema arrive à notre niveau. Avec son éternel air intelligent, elle s’adresse à son collègue. « Daniel tu sais bien que personne d’étranger à l’assemblée ne peut être dans l’hémicycle quand le président a sonné la reprise… » . Conscient de la niaiserie ambulante, DMS fait le mec qui ne comprend pas. Alors elle insiste : « Si c’était quelqu’un d’autre tu lui aurais dit de quitter la salle »…Daniel Marie-Sainte n’a pas de réseau…il ne la capte pas. Son opérateur téléphonique déconne. Aurélie Nella regarde la scène. On aurait dit une joueuse de ping pong à Wimbledon.

C’est le moment que je choisis pour clouer le bec de la dinde polyglotte … » « Parle moi en anglais je ne comprends pas le français ». Le coup est imparable. C’est un ace pas de let. Mick. C’est du fun total. La miss, le clit entre les jambes retourne à sa place. Je bis en la déclamant deux tons plus haut. L’élue en mode « Alé in ze come bak » me traite de connard. Je suis mort de rire. Je pense à Rockcollection une chanson de Laurent Voulzy. Every body’s doing a brand-new dance now

Come on babe do the loco…motion…

Et pendant ce temps-là en France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’esclavage crime contre l’humanité, #colbert le père du #codenoir à une statue devant l’Assemblée nationale et ça ne dérange personne.

https://www.change.org/p/emmanuel-macron-contre-la-présence-de-la-statue-de-colbert-père-du-code-noir-devant-l-assemblée-nationale?recruiter=42357193&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&recruited_by_id=cdce7ca0-633d-0130-1ae8-3c764e044346&utm_content=starter_fb_share_content_fr-fr%3Av5