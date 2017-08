« JE VOUS PARLE EN TANT QUE POÈTE, NOIRE, FÉMINISTE, LESBIENNE, MÈRE, GUERRIÈRE, PROFESSEURE ET SURVIVANTE DU CANCER »: AUDREY LORDE

Sa vie est un roman, son combat à travers la poésie et ses nombreux écrits ont été des moteurs chez les artistes noirs, le mouvement de libération des femmes et des homosexuels et le mouvement pour les droits civiques.

Poètesse noire, féministe, lesbienne, mère, guerrière, Audrey Geraldine Lorde s’est battue toute sa vie contre le racisme, le sexisme, l’homophobie et toutes les autres formes d’injustices sociales. « Nos silences ne nous protégeront pas. .. On ne détruit pas la maison du maître avec les outils du maître. »

Lire la suite : http://moifemmes.com/2017/08/31/je-vous-parle-en-tant-que-poete-noire-feministe-lesbienne-mere-guerriere-professeure-et-survivante-du-cancer-audrey-lorde/