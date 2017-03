Pawol an Bouch by… Marine Dèwó

KOLEKTIF KONT MARINE LE PEN,

CONTRE LES THESES DU FRONT NATIONAL

ET CONTRE LE RACISME, LA XENOPHOBIE

ET LEUR BANALISATION.

Nous, signataires de cette déclaration, nous nous opposons à la venue de Marine Le Pen en Martinique. Nous proclamons haut et fort notre volonté de nous opposer radicalement au Front National, à son idéologie, à ses pratiques, à sa politique et à ses dirigeants.

En Martinique, nous sommes fier-e-s de nos origines, de notre diversité ethnique et de nos luttes. La dignité nous commande de combattre ce parti dont le discours s’inscrit, malgré les apparences, dans la lignée de l’idéologie raciste et nazie de son fondateur J.M. Le Pen.

En Martinique, nous revendiquons notre « vivre ensemble » et nous rejetons le nationalisme xénophobe, le capitalisme et le colonialisme prônés par le Front National qui est un parti visant à diviser les opprimés et les travailleurs pour mieux conforter le règne des dominants.

Nous appelons toute la population à nous rejoindre pour refuser la banalisation des idées du Front National et contrer un discours et des pratiques qui se retournent déjà contre nous et nos compatriotes en France.

Nous, peuple martiniquais, sommes résolument aux côtés de celles et ceux, qui, comme nous se lèvent pour dire :

Assez! Non à la xénophobie, non au racisme, non à la discrimination et oui à la fraternité entre les peuples !

Soutenus par les organisations

ASSAUPAMAR, CDMT, CGTM, COMBAT OUVRIER, CULTURE EGALITE, GRS, LE DOUBOUT, MARINE DEWO, NOU PEP LA, PCM, PKLS, UFM

