On a demandĂ© Ă des militants FN de rĂ©agir aux propos racistes du numĂ©ro 2 du FNJ Davy Rodriguez. On a pas Ă©tĂ© déçu.@BdesMonstiers #Quotidien pic.twitter.com/9ah4oBVCe5 — Quotidien (@Qofficiel) March 12, 2018



Et pendant ce temps lĂ , en 2018, en #France le pays des droits de l’homme, Colbert le père du Code Noir a une statue devant l’AssemblĂ©e Nationale 🏛 🇫🇷 sans que ça ne dĂ©range Emmanuel #Macron et sa bande.

Et après on s’Ă©tonne que des français soient plus racistes que des enculĂ©s.