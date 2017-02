Pénélopegate: Fillon contre attaque, envers et contre tout

Après avoir présenté des excuses aux français, Fillon reparle politique. En réalité, il ne lâche rien. D’ailleurs à ce stade, empêtré comme il l’est, il n’a pas d’autre alternative que de s’accrocher. Avouer et se retirer serait signer son arrêt de mort. Puisque le mal est fait, qu’il est descendu très bas, il a choisi l’option : je tiendrai coûte que coûte car « ce n est pas le tribunal médiatique qui me jugera ! » Il a déjà tellement perdu en dignité et honneur et crédibilité à travers tous les agissements pointés du doigts ( emplois fictifs, détournements …. ) qu’il préfère tenir encore .. Finalement, il a encore de la ressource mais une petite mine ! Et puis « si tous les faits sont légaux, transparents » laissons nous aller à rêver la France de demain avec un président qui agirait en toute impunité et en revendiquant haut et fort, qu’il ne fait rien d’illégal ou de répréhensible, en détournant l’argent du pauvre contribuable lambda ou en utilisant les enveloppes à mauvais escient.