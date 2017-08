Ce mois d’août 2017 a des effets étonnants sur la presse ultramarine. A l’île de La Réunion, le site linfo.re a du mal avec le mot OEUF…





Mais le sommet de l’errance revient à la #Martinique avec le site Peoplebokay.com qui invente « l’homme de type antillais » et confond voyeur et exhibitionniste.

Rien d’anormal me direz vous dans un univers où on confond pistache et cacahuète. Mais revenons sur le mot ANTILLAIS qui devient bien malgré lui un fourre-tout universel. C’est d’abord un signifiant géographique qui situe celui qui est issu de l’arc antillais qui part des Grandes Antilles, Cuba et se termine aux Petites Antilles du côté de Trinidad and Tobago. Un antillais n’est pas un noir comme celui que l’on voit dans le plus simple appareil en mode Adam et Eve qui eux sont blancs…tiens tiens.



Un béké est également un antillais, un indien, un chinois, un arabe idem…puisque ce mot n’a aucune connotation ethnique.

Dans l’errance tenace, on a aussi le laboratoire qui fabrique le Fervex qui rajoute son grain de sel avec son… « Arôme antillais ». C’est quoi un arôme antillais ? C’est de la Go-yave ?



Lol. Bref. P…#Colbert a vraiment fait du bon boulot.