Ces personnes âgées qui ont le pouvoir en Martinique

Celui de droite est le plus âgé. Il s’appelle Bernard Hayot, il a 84 ans et le groupe économique qui porte son nom (GBH) affiche un chiffre d’affaires de 3 milliards 300 millions d’euros. Celui de gauche est beaucoup plus jeune. Il répond au nom d’Alfred Marie-Jeanne il aura 82 ans le 15 novembre 2018 et est le président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de #Martinique. Il gère un budget d’environ 1 milliard 150 millions d’euros. Cette photo qui montre les deux hommes a été prise en octobre 2009 aux abords du Palais de L’Elysée à Paris.

9 ans plus tard, Bernard, le plus âgé est toujours aussi jump up comme un viagra humain.



Cette récente prise de vue réalisée à l’Habitation Clément le prouve.

Selon nos sources, BH serait un fervent consommateur de la trilogie Moringa, gingembre, curcuma. Comme quoi le kumquat.