Pesticides : quand la France empoisonne la Martinique avec bien pire que le chlordécone

#Pesticides : quand la #France đŸ‡«đŸ‡·empoisonne la #Martinique.

On parle du #chlordécone comme un scandale sanitaire durable sans précédent.

Mais le pire est Ă venir car l’avenir agricole de cette Ăźle d’irresponsables est sĂ©rieusement compromis par un pesticide quasi Ă©quivalent .

#Asulox, ce nom ne vous dit peut-ĂȘtre rien. Ce n’est pas un mĂ©dicament. C’est un pesticide dont l’usage est interdit en France hexagonale (La MÉTROPOLE pour ceux et celles qui ont de la purĂ©e de bananes en lieu et place du cerveau) depuis…2012.

En ce qui concerne la Martinique…il y a une dĂ©rogation qui permet d’empoisonner lĂ©galement les nĂ©gros.









Reste Ă savoir…qui…a demandĂ© cette dĂ©rogation. Qui ? Qui a osĂ© ça ? Quel est cet enculĂ© ?



Au fait…Autre chose qui ferait plaisir Ă Jean-Baptiste #Colbert le pĂšre du #CodeNoir qui a une statue devant l’assemblĂ©e nationale française : figurez vous que la prĂ©fecture et la Direction de l’alimentation, de l’ agriculture et de la forĂȘt de Martinique (DAAF) refusent de publier la cartographie exacte des terres contaminĂ©es. đŸ€”đŸ€”đŸ˜© Vous avez des trucs Ă cacher les mecs ? Vous voulez qu’on en parle ? On peut parler des terres saines qui produisent des lĂ©gumes et fruits destinĂ©s Ă une population spĂ©cifique ? 😁😁😁😁