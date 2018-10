Un pigeon se libère sur la tête de Victor à Schoelcher en Martinique

On ne respecte plus rien en #Martinique. On n’est pas le 22 mai, pourtant, ce jour un pigeon un peu rebelle s’est libéré sur la tête de la statue de Victor #Schoelcher située dans la commune qui porte le nom du grand libérateur des nègres.

Notons que ce dernier a le visage vandalisé comme un VHU sur le territoire de la CACEM.

Et pendant ce temps là en #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’esclavage crime contre l’humanité, #Colbert le père du #Codenoir a envore une statue devant l’Assemblée nationale et ça ne dérange personne surtout pas Emmanuel #Macron, Luc Louison Clémenté et Alexandre #Benalla.