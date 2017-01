Un pilier de l’équipe Fillon était salarié par Ladreit de Lacharrière : un emploi fictif de plus ?

Officiellement chargée de mission à la Fondation Culture et diversité de mars 2015 à mars 2016, Alexia Demirdjian est passée comme un courant d’air dans la structure fondée par Marc Ladreit de Lacharrière. Elles’engage, à l’époque dans la campagne numérique de François Fillon.

La générosité de Ladreit de Lacharrière envers François Fillon est visiblement incommensurablement grande.

Après lui avoir gracieusement prêté un jet privé et avoir versé, entre 2012 et 2013, 100 000 euros brut à sa femme, Penelope Fillon, pour des missions pour le moins obscures à la Revue des Deux Mondes, il aurait, également,salarié cette personne, pendant plus d’un an.