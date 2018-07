Vous ne la connaissez pas. Normal.

On préfère vous parler de Kylie Jenner.

Pourtant sa marque de cosmétique a été évaluée à plus de 1 milliard de $.

Pat McGrath a été élevée par une mère célibataire, elle a galéré et eu plusieurs jobs en même temps juste pour payer les factures.

Elle a créé sa marque en 2016.

Deux ans plus tard, elle vaut plus de 1 milliard.

Maintenant vous savez.