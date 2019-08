Politique en Martinique : le nouvel homme fort s’appelle Philippe Jock

C’est le nouvel homme fort de la #Martinique. Retenez ce nom. Notez le sur vos tablettes. Philippe Jock.

Le sieur apparaît comme une souhaitable solution au moment où la classe politique Martiniquaise a une grande soif de renouvellement.

Cette semaine, il était à Paris, le Rapporteur aux Assises des Outre-Mer pour la Martinique.



Et il sera vraisemblablement sans nul doute, candidat tête de liste à la CTM en 2021. Cet homme djok qui est à lui tout seul un hub de compétences… est…Expert comptable, commissaire aux comptes, ex président du Médef Martinique, président de la CCIM, membre du CESEM. Il est partout.

C’est l’homme des réseaux par excellence. Il entre partout.

Au Médef France. Au Ministère des Outre-Mer. À l’Élysée. Il brille comme un soleil qui darde ses rayons affûtés comme des bons dards.

Et immanquablement il fait de l’ombre à un grand nombre de concombres humains. Les Letchimy, Nilor, Azérot ne pourront même pas lui sucer la roue arrière. C’est dire.



Eh oui…en sus il a une tête qui inspire notamment confiance. Tellement que plus aucune réunion ou rencontre importante concernant la Martinique ne se tient sans sa présence… en Martinique ou en France.

Voilà vous ne pourrez pas dire qu’on ne vous a pas averti. Jock it’s not a joke. Oh really.