Pourtant…Catherine Conconne avait tout organisé…

Pourtant, cette rencontre entre Didier #Laguerre, maire iceberg de Fort-de-France le chef-lieu de la #Martinique ce territoire de France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’esclavage crime contre l’humanité et Bernard « Grease » #Hayot le maire réel de la commune Francois avait été minutieusement préparé par Catherine Conconne. Cathou qui quand elle va cher Nanard se fait appeler « Tatie » par les petits-enfants du grand papa des 50 pas géométriques. De quoi avec la trique d’un ex excentrique. Didier avait bu du Chanflor pour parler avec BH. Pas d’eau gazeuse en préambule. Il était prêt. Pour évoquer ce prêt…pour tenter de régler l’a abyssale situation financière de sa ville qui n’a même pas d’argent pour enlever un sapin de Noël. Pas de blé pour cette statue de Césaire confiée à Elisabeth Landi. Il y a une centaine de lundi. Il voulait des billets mauves. Auves. Mais surtout une remise sur les amortisseurs du 4X4 de son cousin . Catherine avait géré un bon prix. Mais Bernard…est un disciple de #colbert le père du #codenoir. C’est plus fort que lui.

La photo est prise au moment où il annonce le montant à débourser à Didier. Les yeux de l’héritier d’Aimé Césaire ne mentent pas. Ils sont en mode …vide sidéral. On sent que Satan l’habite. Ce tarif sonne comme un coup de fouet. Un autre…puis un autre. Eh oui…ça passe encore comme ça en avril 1847. Vivement le 22 mai. Comme quoi le kumquat.