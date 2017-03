Suite à la défaite du 13 décembre 2015, l’ex présidente du Comité Martiniquais du Tourisme (CMT) a usé de la bibliothérapie pour se remettre de ce violent coup de boutou qui a foudroyé moult membres de Ensemble Pour une #Martinique Nouvelle (EPMN).

Karine Roy-Camille, de ses origines « plurielles » à son expérience personnelle, professionnelle et politique, nous livre à coeur ouvert son parcours dans son premier ouvrage.

« PROGRESSONS ! » est un vibrant témoignage qui incite les ultra-marins, et singulièrement la jeunesse, à ne plus sombrer dans les affres des résidus mémoriels de l’#esclavage qui n’ont pour effet que de freiner un développement essentiel, à ne plus s’enliser dans les travers de l’assistanat mais à prendre résolument le chemin de la confiance en eux, mère d’évolution et de progrès.

« PROGRESSONS ! » met en garde contre les attitudes et postures qui génèrent désintérêt et désamour de la classe politique dans son ensemble.

« PROGRESSONS ! » se veut résolument porteur d’un message d’optimisme et d’ouverture à l’autre destiné à bannir l’enfermement et l’isolement qui nous guettent.