Putain…pour Robert Parfait c’est tous les jours la fête en Martinique

Quand Hyper U rime avec hyper eu, on sait que nous sommes en Martinique, le « PAYS » où le con-sommateur aime #Colbert et le drapeau aux quatre serpents.

Cette fois, ce temple de la consommation imbécile fait très fort. Eh oui…pour Robert Parfait c’est tous les jours la fête. On a déjà vu le Père noël avec une bouteille de punch au coco alors…pourquoi pas ? Pa ni moli…neg la mouton…man ka fann tjou’y. Entre-temps…lwaso.

« BIEN EQUIPÉ POUR LA RENTRÉE » c’est l’accroche de rêve trouvée pour vendre de l’alcool (Champagne et rhum) et surfer sur l’engouement pour la rentrée scolaire. « Maman…maman…tu as vu le prix du Champagne ? ». Pathétique abject.A vomir.

Et en sus cela se passe dans un silence de mort, voire une complicité des autorités compétentes. Que disent…l’ARS (Agence régionale de santé), la répression des fraudes, les associations de consommateurs, Enfance et Partage, le représentant local du BVP (Bureau de vérification de la publicité) ? RIEN. Sans commentaire mais comment taire ?