Quand Bern berne

Stéphane #Bern a pondu un énième numéro de Secrets d’histoire pour #France 2. Une bouse, une de plus sur la vie et le règne de Louis XIV. Mais la véritable performance ce niais, durant 1heure 50, a été de ne pas trouver une minute, pour évoquer le #CodeNoir cet infâme recueil d’articles qui légalisait l’#esclavage dans les colonies françaises. Beau métissage glaire entre révisionnisme et amnésie volontaire.

#Bern est bien un digne et fier héritier de cet enculé de #Colbert. C’est indigne de la #France le pays de doigts de l’homme. DTC.

Si ça vous dit de visionner cette bouse : http://www.tv-replay.fr/secrets-d-histoire/