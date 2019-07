Quand Catherine Conconne la sénatrice de Martinique prend Michaël Léton pour un imbécile

Les temps sont durs en #Martinique pour celles et ceux qui n’ont pas lu le Prince de Machiavel. C’est le cas de Michaël « Cockpit Sucker » Léton qui se fait grassement manipuler par la sénatrice Catherine Hayot-Conconne. Sur son mur rappelez vous le sieur avait été d’un dithyrambique rare en voyant en Cathou, la nouvelle Serge Letchimy. Pire dans le meilleur des cas Che Guevara. Sur son mur on pouvait lire :

« NOTRE ENNEMI EST LE GOUVERNEMENT, L’ÉTAT FRANÇAIS QUI DE PART SA POLITIQUE DEPUIS MACRON EST EN TRAIN DE LAMINER NOS TERRITOIRES ».

Les termes sont limpides et clairs. SEUL HIC, motivée par ses coachs békés notamment Manu le Reynal et Nanard, Cathou se voit de plus en plus…ministre. De quoi ? …pour l’instant elle s’en fout. Ce sésame offert par le pays de #colbert le père du #codenoir pourrait, en 2021, lui ouvrir en grand les portes de la CTM.

Du coup on comprend mieux son ABSTENTION alors que le groupe parlementaire auquel elle appartient votait… contre la confiance au gouvernement d’ Édouard Philippe. Mais le bokit sur le gâteau vaut son pesant d’huile de colza.

Hier sur la page Facebook du média C News, on peut lire ce commentaire humide et lingus de la miss qui selon Mick Let « it be » est contre le gouvernement. Sans commentaire mais comment taire ?