Quand l’amnésie de l’âme de Lisa s’enlise…avec ou sans Lise… ça sent le lisier

Le bordel est…depuis que la #Martinique va souffert. Et à l’orée des Législatives de 2017, chacun affirme qu’il va tout péter parce que son coeur bat vite. La cacarèle étant réelle elle. Bagay la ka fiolé la fèt Gondo. Et le #carnaval est en mode développement durable 365 jours/an.

Le cas des attachés (es) parlementaires et autres collaborateurs (trices), #Penelopegate aidant, est évoqué par le site Freepawol puisque les médias français en parlent en grand. Néanmoins, l’amnésie est de rigueur.

On peut ainsi lire « Jean-Philippe #Nilor qui s’est séparé de son ex-atttaché parlementaire, Gilles Belmo, emploie trois collaboratrices ». Lisa David responsable de ce site aurait dû envoyer un mail à Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale pour savoir que que le député de la circonscription du sud a également utilisé amplement les services de trois autres collaboratrices…Marjolaine Noiran, Leslie Louri et Vanessa Thimon.

Ce qui fait de lui le parlementaire martiniquais à avoir utilisé le plus de « ressources humaines » lors de cette mandature. Soit…sept…à égalité avec Serge Letchimy (…Muriel Oheix et Christian Vitalien).

Cette omission de Lisa qui, se gausse d’être l’une des meilleurs investigatrices de France, à égalité avec Camille Chauvet, est étonnante.

Peut-être espère t-elle un retour d’ascenseur ? Qui sait ? C’est une bonne question. On devrait envoyer un mail à…Claude. Bartolone ou Gelbras ?