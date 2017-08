Quand le racisme quotidien et L’Equipe font équipe

La #France presque comme un seul homme monte au créneau, crie au scandale quand Sibeth Ndaye écrit dans un SMS « Yes la meuf est dead ». Un SMS n’est pas une une d’un journal à grand tirage. Pourtant L’Equipe fait de l’humour sur une grande échelle avec cette publicité en bas de page pour la série Narcos diffusée sur Netflix : « Depuis quand 69 kilos de brésilien coûtent plus cher que de la COLOMBIENNE ? » … Le parallèle avec Neymar est évident mais l’allusion drogue est d’un mauvais goût. Eh oui…on banalise le racisme au quotidien et après on s’étonne. Sans commentaire mais comment taire ?