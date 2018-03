Quelque chose a changé comme le chantait Barbara…

D’abord le système national a été bouleversé.

Hollande a quitté le navire et tous les rats avec. Comme le chantonnait Déborah.

Urvoas l’ancien ministre de la justice qui jouait au justicier en menaçant notamment les avocats d’Alfred Marie-Jeanne est aujourd’hui au centre d’une tourmente judiciaire peu glorieuse. Battu sévèrement aux législatives, c’est à l’Ordre des Avocats de #Paris qu’il droit sa reconversion en tant…qu’avocat. Poursuivi dans deux affaires glauquissimes, il a ses pieds et mains liés. Il attend que la justice fasse son travail.

Au palais de justice de Fort-de-France, l’ambiance est elle, redevenue à peu près normale.

Le juge Madame Salabert qui instruisait l’affaire #Ceregmia avait demandé son départ avant le terme.

Dégoûtée elle disait à qui voulait l’entendre qu’elle ne remettrait plus jamais les pieds en #Martinique même pas en vacances.



Serge Letchimy a peur. Il sait.

C’est la course contre la montre.

Désormais les dés sont lancés.

Les mignardises suffiront-elles à calmer le jeu…rien n’est moins sûr.

Jean-Pierre Mignard ! Le seul choix de ce dernier montre que le trouillomètre est au plus haut. Eh oui celui qui aime prendre de la hauteur est servi.

Le président du Tribunal de Grande Instance, papa d’une jolie métisse a pris soin d’apaiser sa juridiction avec l’expérience de celui qui connaît la sensibilité et les susceptibilités des noirs.

Surtout que le Parquet est redevenu un organe professionnel avec à sa tête, un Procureur de la République et non un mercenaire au service d’un clan, d’un parti, d’un homme.

QUELQUE CHOSE A CHANGÉ : C’EST INDÉFINISSABLE.

gilles dégras