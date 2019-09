Qui..dirige la Collectivité Territoriale de Martinique… Alfred Marie-Jeanne ou…Alfred et Maguy Marie-jeanne ?

Cette photo est parlante. Elle dit tout sur la gouvernance de la Collectivité Territoriale de #Martinique (CTM). Elle dit pourquoi les choses sont si compliquées….

On y voit à gauche les membres de la Mission conjointe du Ministère des Outremers et du Ministère de la Culture venue dans l’île parler des aides à la presse, de la situation de la presse locale et la diffusion de la presse française en Martinique (vous remarquerez que Bondamanjak n’a pas écrit «presse nationale» comme le tweet de la CTM lol).

On aurait pensé que pour un sujet si important et même grave en terme de démocratie, de liberté de l’information, et compte tenu de la situation la presse locale qui va de problématique pour les « hebdos » à catastrophique pour le seul quotidien qu’on a ici, on aurait pensé disais-je qu’on aurait trouvé à droite la conseillère exécutive chargée de la Culture et la Présidente de la Commission culture assistées du Directeur général adjoint (DGA) chargé de cette matière, le conseiller exécutif chargé de l’économie assisté du DGA de cette matière, le Directeur général des Services, le DGA chargé des finances … en fait on aurait pensé que le Président du Conseil Exécutif se serait entouré de ses collaborateurs spécialisés dans ces domaines, des élus en charges de ces questions pour être efficace.

Non, regardez bien qui entoure, encercle, isole Alfred Marie-Jeanne, le Président du conseil exécutif de la Collectivité territoriale de Martinique ? Les M&M’S Maguy et Marcel :.

Qu’est-ce qu’ils font là ? A quel titre y sont-ils ? Encore deux belles questions qui intéressent le préfet Franck Robine.

C’est fou comme on ne respecte pas les lois dans ce territoire de #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’esclavage crime contre l’humanité.