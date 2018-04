Qui est Marcel Clodion le franc-maçon chargé de contrôler Alfred Marie-Jeanne le président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique ?

Depuis quelques temps, nous nous intéressons à un personnage ténébreux qui oeuvre dans le cabinet d’Alfred Marie-Jeanne le président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de #Martinique. Qui est donc Marcel #Clodion ?

Si vous le passez dans la matrice de Google, vous ne trouverez pas grand chose. L’homme est un franc-maçon et n’a pas intérêt à laisser des traces. Pourtant nous avons pu avoir avoir quelques pistes qui ne nous rassure pas du tout. Arrivé à la CTM pour soit-disant accompagner le projet du cyclotron, le sieur a vite pris les marques nécessaires pour accomplir sa vraie mission. Celle confiée par la franc-maçonnerie. Il occupe aujourd’hui, le grand bureau de l’ancien directeur de cabinet Louis-Félix Duville. Est-il payé pour remplacer ce dernier ? Bonne question.

Ah…vous allez sourire. MC suivait le compte Twitter de Bondamanjak.

Suite à la publication de cet article :

Un franc-maçon proche de Fred Célimène et du CEREGMIA est dans le cabinet d’Alfred Marie-Jeanne à la Collectivité Territoriale de Martinique http://www.bondamanjak.com/franc-macon-proche-de-fred-celimene-ceregmia-cabinet-dalfred-marie-jeanne-a-collectivite-territoriale-de-martinique/

Le barbu a clos son abonnement à ce média qui mettait son gros nez de négro dans ses affaires.



Entre-temps, l’information avait affolé les gens à Plateau Roy. « Désolée de vous dire que vous faites fausse route ou que vous vous faites conduire sur une mauvaise route ». Lol. Eh oui c’est chiant quand l’éolienne n’épouse pas le sens du vent on pense que le problème c’est le vent. Aussi, nos recherches sur Marcel Clodion nous ont amené en Guyane. On découvre que l’homme était proche d’Elie Castor et très proche de la nièce de l’élu guyanais. Hum hum. Mais le pire des hum hum c’est que celui qui est aujourd’hui chargé de contrôler Alfred Marie-Jeanne, de le marquer à la culotte, de surveiller ses appels téléphoniques, de les écouter, est persona non grata au pays du bouillon d’awara. Pourquoi ? Pourquoi ? On va bientôt le savoir.

L’autre volet obscur est celui de la CMGRR l’ancêtre de L’IRCOM (Institution interprofessionnelle de Retraites Complémentaires de la Martinique). Nos enquêteurs experts en détournements de fonds sont également sur ce sombre dossier.

Autrement, le rôle de cet agent maçon est considéré comme majeur par les francs-maçons qui n’ont pas du tout accepté la « victoire » d’Alfred Marie-Jeanne lors de son procès à Paris en mars dernier.

Ils veulent la peau du leader indépendantiste. Ça ne peut plus durer. Au temple maçonnique, jeudi soir, les maçons ont pris la décision d’accélérer le processus de contrôle de la CTM et de définitivement prendre le contrôle à tous les niveaux de la Collectivité. Au fait, il se dit que AMJ est tellement muselé qu’il n’aurait plus de téléphone portable. Cette rumeur est tellement surréaliste qu’on n’ose pas le croire. Non. Ce n’est pas possible. Catherine #Conconne la spécialiste du fax et de la téléphonie partagée ne permettrait pas cette atteinte à la démocratie participative. Alllez les FM arrêtez vos doux rêves de vaudou.

Arrêtez de gangréner la Martinique. Gémissons. Gémissons. Gémissons. A suivre.