Le général de Gaulle, un #colbert en son temps, doit se retourner dans sa tombe. France-Antilles est à vendre. Après 55 ans de formatage, ça sent le pire pour le géant de papier. C’est triste. Et si on lançait une cagnotte en #Martinique comme pour ATV ? Et si on s’y mettait ? Sa ou di Viktò Melon Vauclin ?